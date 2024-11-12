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Газета.ru

СМИ: для наступления в Курской области Россия собрала 50 000 солдат, в том числе из КНДР

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Источник изображения: gazeta.ru

NYT: Россия собрала 50 тысяч военных для наступления в Курской области

ВС РФ собрали 50-тысячную группировку войск, в том числе около 10 тысяч северокорейских военных, готовясь к наступлению в Курской области. Представители Пентагона сообщили The New York Times, что подразделения из КНДР проходят обучение в российской армии и будут участвовать в атаках на позиции ВСУ в ближайшее время.

По словам официальных лиц США и Украины, ВС РФ собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области. Как сообщает The New York Times (NYT), в новой оценке США сделан вывод о том, что Россия сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило Москве оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Российские войска отвоевывают часть территории, которую Украина захватила в Курске в этом году. Они атаковали украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским огнем, но пока не начали там крупное наступление, сообщили представители США.

Украинские власти заявляют, что ожидают подобной атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Сейчас северокорейцы проводят совместные учения с российскими войсками в западной части Курской области, сообщает NYT.

Газета отмечает, что некоторые американские военные и разведчики «стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины».

Они признают, что Россия неуклонно набирает силу как в Курской области, так и на востоке Украины. Чиновники говорят, что неудачи ВСУ отчасти являются результатом неспособности Киева решить критический дефицит численности войск.

Западные и украинские официальные лица заявляют, что прибытие северокорейских войск означает серьезную эскалацию. По словам американских чиновников, Северная Корея отправила на помощь России более 10 тыс. солдат. Они одеты в российскую форму и экипированы Минобороны РФ, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, считают в Пентагоне.

В российской армии северокорейцев обучают артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и зачистке траншей, сообщили американские источники.

Эта подготовка означает, что по крайней мере часть северокорейских сил будет участвовать в атаках на позиции Украины, предполагает NYT.

«Мы ожидаем, что солдаты КНДР могут быть вовлечены в боевые действия», - заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Сплоченность и дисциплина»

Американские официальные лица не знают, насколько эффективными окажутся северокорейские войска, учитывая отсутствие у них опыта наземных боевых действий.

Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны, сказал, что, несмотря на эту неопытность, северокорейские силы хорошо организованы:

«Единственное, в чем они действительно могут быть лучше русских, - это сплоченность и дисциплина».

Роб Ли, российский военный специалист из Института исследований внешней политики в Филадельфии, недавно вернувшийся из поездки на Украину, добавил: «Тысячи дополнительных пехотинцев могут сыграть решающую роль в Курске. Эти солдаты моложе и находятся в лучшей физической форме, чем многие российские контрактники».

Источники в Пентагоне сказали, что не знают, отправит ли Северная Корея дополнительные подкрепления. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что украинская разведка прогнозировала, что КНДР может отправить до 100 тыс. солдат.


Дмитрий Шумов

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