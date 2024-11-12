Военные университеты: как штурмовиков в ДНР готовят к новым боям с ВСУ

Освободившие Селидово подразделения принимают пополнение и проходят обучение на полигонах

Освободив город Селидово в ДНР, российские штурмовики группировки «Центр» продвигаются дальше — впереди возможный охват Курахово. Тем временем подразделения, участвовавшие в боях за Селидово, принимают пополнение и проводят обучение на полигонах. Чему учатся штурмовики, как трофейная американская БМП «Брэдли» служит нашим войскам и зачем бойцы подробно изучают оружие противника, узнали «Известия» в группировке «Центр».

Боевое слаживание

На полигоне всё в движении. Уже при подъезде к учебным точкам складывается ощущение, что движется вся степь вокруг. Во время подготовки и слаживания малые группы бойцов в полной выкладке постоянно движутся по полигону походными порядками. Если всмотреться, можно увидеть, как вдоль посадок, между холмами, по грунтовкам, иногда останавливаясь, иногда ускоряясь, идут фигуры в камуфляже. Между ними на скорости пролетают багги и бронетехника, которые высаживают новые группы, разворачиваются и уходят. Часто кто-то вскидывает оружие или «дронобойку» и занимает позицию для ведения огня по беспилотникам. В небе — масса БПЛА самых разных типов: "беспилотчики" и сами тренируются, и с помощью имитационных зарядов приучают пехоту быть внимательнее и перемещаться активнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На одном из оживлённых перекрёстков между учебными точками в окопе идет тренировка группы борьбы с БПЛА — с противодроновыми ружьями, детекторами и анализаторами спектра. FPV условно "атакуют" проезжающие мимо багги и пост воздушного наблюдения, бойцы отбивают налёты и снимают показания приборов. Из-за укрытия слышны команды инструктора к смене режимов глушения частот, рядом кто-то комментирует, что в реальном бою добил бы замедлившийся дрон из дробовика. После короткой паузы новые багги пролетают к условной точке штурма, и за ними сразу летят БПЛА-камикадзе и бомбардировщик. Снова начинается активная работа.

Инженеры бегут с тяжёлыми противотанковыми минами, малые штурмовые группы рассеиваются между укрытий, багги быстро грузят тех, кто уже отработал. И так по кругу каждые несколько минут.

Среди руководителей - рядовой Захар Педченко, штурмовик родом из рабочего посёлка Алтайского края. Именно он устанавливал флаг России на одном из многоэтажных домов в ходе штурма Селидово.

— Подготавливаем бойцов, делаем из них профессионалов. Выделяем больше времени на подготовку, в ходе которой я передаю ребятам знания, которые в своё время мне дали мои командиры, — рассказывает Захар. — Первую боевую задачу я с ними уже прошёл, вернулись все живыми и здоровыми. Всем спасибо - каждому, кто прикрывал как мог. Теперь мне предложили стать командиром взвода, и я тренирую бойцов.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Рядовой Педченко вырос в детском доме. Он рассказывает, что решил пойти в армию вслед за своими друзьями. Большинство из них участвуют в специальной военной операции, и в итоге Захар тоже подписал контракт. В гражданской жизни он занимался автомобильным бизнесом - у Захара есть свой шиномонтаж. Опытные автомеханики — всегда дефицитная специальность в войсках, но в армии он выбрал именно работу в штурмовом отряде. Селидово стало его вторым боевым выходом в качестве штурмовика. До этого было взятие вокзала в Авдеевке.

Плюсы и минусы «Брэдли»

На другом участке полигона проходит подготовка штурмовых групп с бронетехникой: выход к окопам условного противника на броне под прикрытием огня, спешивание и штурм. БТР-82А - современная версия бронетранспортёра с автоматической пушкой, а не с пулемётом, как на более ранних машинах - на большой скорости проходит расстояние между позициями. Хорошо видно, как плотно ложатся снаряды его пушки вдоль окопов. Это требует очень серьёзных навыков от оператора: при стрельбе в движении пушку надо подводить «джойстиком» вручную.

Чуть дальше работает БМП, которую тяжело узнать под маскировочными сетями и дополнительной защитой. Но интрига пропадает быстро: это трофейная американская «Брэдли», которую поставили в строй и используют по прямому назначению - в штурме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Хотя западные и российские боевые машины пехоты относятся к одному классу техники, отличаться они могут серьёзно. Советские машины — массовые, поскольку вся пехота тогда была мотострелковой. На Западе же пехота подразделяется на несколько типов по используемой технике: тяжёлую, среднюю, лёгкую. Такие БМП, как «Брэдли», — это машины тяжёлой пехоты, прорыва линий обороны. Они гораздо менее маневренные и более дорогие. Но при этом тяжелее бронированы, и в них больше места для десанта. Высадка проводится не через люки, а через широкую аппарель, которая опускается гидравлическим приводом. Эта БМП многократно модернизировалась по опыту ведения городских боёв в сторону дополнительного усиления защиты сверху и с бортов. Можно сказать, что среди боевых машин своего класса, применяемых на Украине, «Брэдли» — одна из самых живучих. Нередко можно услышать мнение, что они сложнее в поражении, чем танки.

Механик-водитель трофейной БМП рядовой Валерий Соловьёв говорит, что научиться водить было несложно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Я изначально - водитель «восьмилапого» (восьмиколесный БТР-82А - "Известия"). Как по мне, он намного лучше, — считает Валерий. — Хотя броня у "Брэдли" толще. А вот резиновые гусеницы хороши для асфальта или накатанной дороги, но по грязи, мне кажется, она будет очень плохо идти. Это один из главных минусов американской гусеничной техники. Она тяжеленная, и для движения по дорогам её гусеницы имеют вставки-амортизаторы. Такая конструкция плохо подходит для бездорожья, где тяжёлые машины и без того имеют серьёзные проблемы.

О другом малоизвестном минусе «Брэдли» нам рассказал оператор-наводчик. По его словам, тяжёлая башня БМП поворачивается слишком медленно, если сравнивать с нашими БТР-82А.

— Броня действительно хорошая. Но в плане боевой части предпочтение я отдаю всё-таки БТР. 2А72 (30-мм пушка БТР-82А - "Известия") намного лучше, чем «Бушмастер». И башня БТР отзывчивее, а здесь из-за массы она неповоротлива, — рассказывает оператор. — Это важный момент, о котором часто забывают, сравнивая оружие и технику.

Командирский путь

Елисей Моторин связан с армией с 17 лет, с тех пор как поступил в военное училище. СВО он начал командиром взвода, и за время операции прошёл путь до командира батальона. У многих на это уходят годы.

— В службе самое главное — личный состав, и я благодарен своим людям за помощь. Командир сам по себе на самом-то деле мало на что не способен. Спасибо ребятам, которые поддержали в нужный момент, всё благодаря им. Мы проделали этот тяжёлый путь и будем двигаться дальше, громить противника, — говорит подполковник Моторин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

А говоря о факторах успеха в боях в районе Селидово, он, не задумываясь называет главный — «золотые солдаты».

Тем временем очередная партия десанта грузится на технику и уходит к окопам условного противника. Всё очень приближено к реальности, по дороге технику атакуют с воздуха, сразу после зачистки продолжается обучение эвакуации. На пункте управления командует и следит за правильностью выполнения задач лейтенант Станислав Зайцев

— Два года назад начался мой боевой путь, я пришёл обычным рядовым стрелком. Как мои сегодняшние солдаты — я был таким же, как они, так же всё это делал. Поэтому мне есть, чему научить личный состав, — говорит командир роты лейтенант Станислав Зайцев.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В защищённом подземном классе в этот момент идет теоретическое занятие. Бойцы изучают стрелковое оружие, гранаты и гранатомёты противника. Особенности штурмовой работы в том, что после успешного захвата позиций врага может возникнуть необходимость воспользоваться его оружием или боекомплектом, пока ожидается подход своих групп закрепления. Поэтому большая «коллекция» трофеев штурмовиков 30-й бригады ЦВО - не просто музейные ценности, а учебные пособия для бойцов.

Дмитрий Астрахань