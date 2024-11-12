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Военное обозрение

Показаны полученные ВСУ из США высокоточные артиллерийские снаряды М712 Copperhead

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых показаны поставленные США украинской армии 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды с полуактивной лазерной головкой самонаведения М712 Copperhead.

На снятых украинскими боевиками кадрах можно увидеть по меньшей мере несколько десятков американских боеприпасов Copperhead, судя по всему, находящиеся на одной из боевых позиций ВСУ в приграничном районе Курской области.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Между тем, по информации испанского издания El Pais, в оккупированной ВСУ части Курской области Киев держит больше боеспособных подразделений, чем на всем Донбасском направлении. Это свидетельствует о намерении главы киевского режима Владимира Зеленского, не считаясь с потерями и рискуя обвалом фронта на ряде других участков, продолжать удерживать оккупированное курское приграничье.

Для этого украинским подразделениям в Курской области предоставляется буквально все возможное, включая западную военную технику, боеприпасы и вооружения. Ротация личного состава украинских оккупантов осуществляется раз в десять дней, тогда как в Донбассе подразделения ВСУ сменяются на боевых позициях не чаще раза в месяц.

Вероятнее всего, Зеленский самонадеянно рассчитывает использовать оккупированную территорию Курской области в качестве «козыря» в рамках возможных переговоров с Россией. Западная пресса продолжает утверждать, что Киев рассчитывает «обменять земли» курского приграничья, например, на город Энергодар и расположенную там Запорожскую АЭС.

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Страны
Россия
США
Украина
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