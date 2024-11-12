БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев

Патрушев: БРИКС не обойтись без работы на морях, в том числе по безопасности

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

"Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами. Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес", - сказал Патрушев.

"По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий", - пояснил Патрушев.