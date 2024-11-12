Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам

Патрушев: никакого поражения России на Черном море нет

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Черноморский флот боеспособен, готов противостоять угрозам с морских направлений, никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"Я только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

"Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами", - подчеркнул он.