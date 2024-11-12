Европа терпит поражение на украинском фронте

Украина, и без того шокированная возвращением Дональда Трампа в Белый дом, в последние дни теряет город за городом на линии боевого соприкосновения. Это создает негативный для Киева фон возможных мирных переговоров, начать которые грозится 47-й президент США. Надеждам киевской хунты о "позиции силы" сбыться не суждено, Америке на это плевать, а Европа не в состоянии защищать киевский режим.

"Что может сделать будущий президент США, так это настолько резко сократить экономическую и военную поддержку США, что Киев будет вынужден добиваться прекращения огня с позиции слабой стороны, — признает британская The Guardian. — Хуже того, это может привести к тому, что военный эксперт Джек Уотлинг назвал сценарием Брест-Литовска, когда Украина будет пытаться заключить соглашение с такой слабой позиции, что даже угроза нового вражеского наступления может вынудить ее пойти на дополнительные уступки".

Обсуждая возможные сценарии завершения украинского конфликта, западные наблюдатели допускают одну и ту же ошибку. Они упорно отказываются верить в то, что Россия добьется давно заявленных целей специальной военной операции: денацификации и демилитаризации Украины. В нынешней ситуации это будет означать не только требование признать вхождение четырех бывших украинских областей в состав Российской Федерации. Это подразумевает и непременный суд над всеми членами хунты и их сторонниками, осуществлявшими геноцид русскоязычного населения Украины.

Для подзуживавшего украинских националистов и всемерно поддерживавших ущемление русских украинцев Запада это будет означать не просто провал прежней политики. Денацификация Украины станет первым в новейшей истории примером привлечения к ответственности прямых исполнителей воли "развитых демократий" во главе с США. Поэтому Трамп так спешит усадить Москву и Киев за стол переговоров: когда Россия достигнет поставленных целей СВО, ни Америке, никому другому уже не удастся выставить себя непричастной к трагедии Украины.

Спешку, которую демонстрирует новый старый президент Соединенных Штатов, подстегивают ежедневные успехи российской армии. Как пишет британская The Independent, "город Курахово, расположенный на восточном фронте Украины, окружен с трех сторон, российские войска находятся всего в двух милях (трех километрах) от разрушенного центра города <…> Россия продолжает продвигаться на запад, чтобы занять весь Донбасс. В пятницу Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курахово и в ключевом городе Покровске "наиболее сложной"".

"Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал у себя в Facebook* ситуацию в районах вокруг Курахово и Покровска (Красноармейска) "сложной", добавив, что она "имеет тенденцию к эскалации"", — цитирует слова "мясного генерала" американское агентство Bloomberg. По его данным, "темпы продвижения России на востоке Украины возросли с середины октября и представляют собой угрозу для всей южной части Донецкой области". При этом оборона Торецкого и Часова Яра считается "образцовой", что уж тогда говорить об "успехах" боевиков Украины на других направлениях!..

Итак. На линии боевого соприкосновения украинские войска несут тяжелые потери и постоянно вынуждены отступать, а то и откатываться с занимаемых позиций. На политическом фронте Киев не ждет от нового президента США ничего хорошего и готовится к "принуждению к миру". В такой ситуации единственной надеждой для киевской хунты могла бы стать Европа. Но и она, судя по всему, собирается последовать примеру заокеанского патрона и как можно скорее слить надоевший киевский режим. Кормить и защищать его европейцы в одиночку не собираются. Просто потому, что не могут.

Настроения политиков Старого Света хорошо видны на примере пока еще канцлера Германии Олафа Шольца. "На этой неделе журнал Politico выдал сенсационную новость: канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине неофициально высказался против членства Украины в альянсе, предложив вместо этого вариант "финляндизации" — нейтральный статус, подобный положению Финляндии между НАТО и Советским Союзом в годы холодной войны и в течение последующих трех десятилетий между НАТО и Россией, — отмечает американский Responsible Statecraft. — Утверждается, что его предложение обсуждалось на фоне разговоров в Берлине о создании "контактной группы" вместе с Китаем, Индией и Бразилией для урегулирования украинского конфликта путем переговоров".

Герра Шольца можно понять: у него из-за Украины разваливается правящая коалиция. Другим европейским политикам не проще. Британский премьер Кир Стармер вынужден терпеть яростные упреки Киева в ограничении помощи ради сохранения репутации своей партии. Дело дошло до того, что локомотивом военной поддержки Украины становится Польша, в последнее время явно претендующая на роль нового европейского лидера. Как сообщает британская The Times, "премьер-министр Польши Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте из-за опасений по поводу влияния выборов в США на ход конфликта".

Казалось бы, отличная информационная картина! Европа на стороне Украины, Берлин, Брюссель, Лондон и Париж готовы спасать Киев, все выражают поддержку и обещают всемерную поддержку… В действительности реальных возможностей помочь ВСУ переломить катастрофическую ситуацию на фронте сегодня никто из них не имеет. Арсеналы всех этих стран почти исчерпаны, чем, скажем, объясняется бесящее украинцев нежелание Британии поставлять новые партии дальнобойных ракет Storm Shadow. А Германия не просто исчерпала арсеналы, но и вовсе впадает в политический и экономический коллапс, чему есть не одно, не два и не три доказательства.

"Европа в своей реакции на избрание Трампа так же сильно разделилась. Во многих из более чем 40 европейских стран, присутствовавших на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, присутствуют значительные политические силы, которые с энтузиазмом поддерживают Трампа, а некоторые из них находятся у власти, — паникует The Guardian. — Возглавляет список хозяин встречи, лидер Венгрии Виктор Орбан, однако к нему присоединились такие фигуры, как Роберт Фицо в Словакии, Александр Вучич в Сербии и Герт Вилдерс, чья партия входит в правящую коалицию в Нидерландах. К ним может примкнуть и итальянка Джорджа Мелони".

Траурные настроения в Европе имеют очевидное объяснение. Ставшие американскими вассалами европейские державы давно не имеют ни самостоятельной политики, ни самостоятельной экономики. Все, что у них осталось — это шанс спрятаться за спину "Великого Белого Господина" в рамках НАТО. А господин, похоже, не собирается больше никого прикрывать — ни их, ни Украину. Чем быстрее отступают ВСУ, тем яснее европейским избирателям, что их руководители не сумели сделать ничего из того, что обещали. И это пугает правящие элиты Европы куда сильнее, чем пресловутая "русская угроза" и даже поражение Киева. С ним-то они уже смирились.

Антон Трофимов

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