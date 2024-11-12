Мосгорсуд признал законным продление ареста генералу Булгакову

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд столицы в конце сентября продлил ему срок ареста до 25 декабря.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев.

Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что ему вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позднее защитник отмечал, что Булгаков единожды был допрошен следователем по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.

Ещё один фигурант этого дела предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путём завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.

Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещёнными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Смирнова признала свою вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение, заявила она сама в ходе заседания.