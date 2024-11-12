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РИА Новости

"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине

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Украинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Guardian: Байден не успеет помочь Киеву до ухода с поста

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде Трампе, который может в корне изменить ход конфликта на Украине, пишет издание Guardian со ссылкой на экспертов.

"Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США, — заявил генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн, — Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход".

Тем временем фаворит на должность в администрации Трампа добавил сомнений в том, что новый президент продолжит финансирование Украины.

"Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны", — сказал сенатор Билл Хагерти, которого считают главным претендентом на пост госсекретаря в администрации Трампа.

О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".

Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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