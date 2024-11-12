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Sitronics Space: данные ДЗЗ могут удесятерить эффективность отраслей экономики

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Источник изображения: http://tass.ru/

Это дает возможность экономике расти кратно, отметил глава компании Павел Черенков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Внедрение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в отдельных отраслях экономики может привести к десятикратному росту эффективности. Об этом сообщил глава космической компании Sitronics Space (входит в Sitronics Group) Павел Черенков.

"Применение зондирования в тех отраслях, где они еще не применяются - это перспектива десятикратного роста увеличения эффективности/объема", - сказал он на пресс-конференции в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам Черенкова, проекты, в рамках которых данные становятся более доступными для специалистов и научных сотрудников, дают возможность экономике расти кратно.

Sitronics Space и ИКИ РАН ранее договорились запустить проект, в рамках которого будут рассмотрены возможности использования данных дистанционного зондирования Земли с частных аппаратов "Зоркий-2М" в научных целях. 

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