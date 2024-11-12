Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" №3 намерены запустить в 2026 году

Запуск двух высокодетальных аппаратов ДЗЗ "Ресурс-ПМ", а также гидрометеорологического спутника "Электро-Л" №5 планируется в 2025 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" №3 планируется запустить в 2026 году, следует из доклада директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) - заместителя генерального конструктора холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) Андрея Емельянова.

"Кондор-ФКА" №3 - 2026 год", - говорится на слайде презентации Емельянова, представленной на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".

Из того же слайда следует, что запуск двух высокодетальных аппаратов ДЗЗ "Ресурс-ПМ", а также гидрометеорологического спутника "Электро-Л" №5 планируется в 2025 году.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

Радиолокационные аппараты высокого разрешения "Кондор-ФКА" могут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме. Первый такой спутник был запущен в июне 2023 года. Как сообщил в октябре источник ТАСС в космической отрасли РФ, запуск второго "Кондора-ФКА" намечен на 30 ноября.

22-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 11 по 15 ноября.