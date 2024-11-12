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Американский флот пополнил эсминец, названный в честь легендарного морпеха

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Ракетный эсминец "Джон Бейзилон" (John Basilone), построенный для ВМС США на верфи Bath Iron Works (корпорация General Dynamics), официально вошел в состав американского флота. Как отмечает Marine Link, с бортовым номером DDG-122 он должен был стать 72-м кораблем класса "Арли Бёрк", но из-за задержки с поставкой по факту стал 74-м эсминцем этого типа, введенным в строй.

Корабль назван в память о легендарном сержанте Корпуса морской пехоты США, который был награжден Медалью Почета за проявленный героизм в битве при Гуадалканале во время Второй мировой войны. Он погиб в 1945 году во время высадки на Иводзиму.

Ввод в строй эсминца "Джон Бейзилон", США

US Navy


Торжественная церемония ввода эсминца в эксплуатацию прошла в минувшие выходные в Нью-Йорке. Джон Бейзилон и его супруга Лена Мэй Ригги, встретившиеся и поженившиеся во время войны, не успели завести детей, поэтому от лица семьи в мероприятии участвовала племянница сержанта Диана Хокинс. В своем выступлении она рассказала о собственном путешествии на Гуадалканал, где Джон Бейзилон и его полк разгромили гораздо более многочисленные японские силы; на Филиппины, где он получил прозвище "Манильский Джон"; в Австралию, где он получил Медаль Почета; и на Иводзиму, где он погиб "вместе со своими ребятами".

Продолжая тему жертвенности, спонсоры корабля Райан Мэньон и Эми Луни-Хеффернен, оба из семей награжденных Медалью Почета, говорили о горе, которое приходит с потерей, и об ответственности за сохранение памяти павших. Хеффернен отметила, что ее покойный муж, "морской котик" Брэндон Луни, был "вылеплен из того же теста, что и Джон Бейзилон".

Стоя перед экипажем корабля, сестра погибшего морпеха Трэвиса Мэньона подчеркнула, что эсминец отмечен памятью о человеке, который принес высшую жертву и оставил после себя глубокое "наследие служения".

Эсминец "Джон Бейзилон" заложили в январе 2020 года и спустили на воду в июне 2022 года. Испытания завершились весной 2024 года. "Джон Бейзилон" построен в модификации Flight IIA: Technology Insertion (всего американский флот получит десять таких кораблей, а "Джон Бейзилон" стал седьмым в линейке). В этом варианте эсминцы оснащаются более старыми радарами воздушного поиска AN/SPY-1D(v), тогда как следующая версия Flight III получит радары AN/SPY-6.

Водоизмещение эсминца достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

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Arleigh Burke
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