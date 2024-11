Судя по цифрам: ракетный потенциал США стремительно истощается (Responsible Statecraft, США)

RS: США расходуют и раздают свои ракеты быстрее, чем производят

Промышленная база США не поспевает за темпами поставок оружия Украине и Израилю, пишет RS. В случае конфликта с Китаем Америка останется без ракет очень быстро. Поэтому в ее интересах стремиться к подлинному и прочному миру.

Майк Фреденбург (Mike Fredenburg)

Безотносительно достоинств или, наоборот, недостатков выбранного курса администрации Байдена на Украине, в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, стало ясно, что США тратят сами и раздают свои ракеты другим быстрее, чем их производят.

Также очевидно, что с точки зрения запасов ракет и темпов их производства США далеки от того, чтобы с уверенностью вступать в продолжительный и прямой конфликте с равным противником, таким как Китай.

Это подтверждается тем обстоятельством, что запасов ракет и артиллерийских снарядов США в настоящее время не хватает, чтобы обеспечить Украину необходимыми для ее противовоздушной обороны перехватчиками. Более того, неспособность США и их союзников по НАТО предоставить Киеву достаточное количество ракет ПВО облегчила России уничтожение ключевых военных целей и позволила ей парализовать энергетическую инфраструктуру Украины.

Дефицит ракет развернулся параллельно с печально известной нехваткой у США мощностей для производства артиллерийских снарядов, в результате чего России наращивает темпы наступления на Украине.

Хотя прямо завтра ракеты у США, разумеется, не закончатся, их арсенал — как наступательный, так и оборонительный — тает. Кроме того, хотя правительство США и не раскрыло, сколько всего ракет-перехватчиков было передано Украине для поставленных ранее систем ПВО NASAMS, Hawk и Patriot общей стоимостью в миллиарды долларов, мы знаем, что их оказалось недостаточно.

Мы также знаем, что Lockheed Martin и Raytheon намерены довести производство ракет Patriot PAC-2/PAC-3 в 2025 году до 740 ракет в год, а к 2027 году — теоретически до 1 100 ракет. Может показаться, что это много, однако с 22 февраля 2022 года на Украину обрушились тысячи беспилотников и ракет.

Более того, опосредованная война с Россией истощила наши ресурсы, а вспышка военных действий с Китаем может увеличить расход наших корабельных ракет на порядок по сравнению с тем, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Кстати о поставках корабельных ракет: по состоянию на 1 февраля 2024 года ВМС США использовали не менее 100 ракет стандартной серии в Красном море.

В докладе за июль 2024 года говорится, что ударная группа авианосца “Дуайт Эйзенхауэр” израсходовала 155 ракет стандартной серии стоимостью в несколько миллионов долларов, 135 крылатых ракет “Томагавк” стоимостью в несколько миллионов долларов, 60 ракет класса “воздух – воздух” стоимостью в несколько миллионов долларов и еще 420 боеприпасов класса “воздух – поверхность” общей стоимостью в сотни миллионов долларов. И в эти расходы не вошли ракеты, использованные за отчетный период военными кораблями, не прикрепленными к этой ударной группе.

Разумеется, начиная с июля ВМС продолжают тратить переоцененные и до нелепого дорогие ракеты для перехвата дешевых беспилотников и ракет хуситов. Кроме того, минимум дважды — в апреле и октябре — наши военные корабли использовали ракеты SM-2 и SM-3 для защиты Израиля от иранских баллистических ракет и беспилотников. Помимо этого, с начала года ВМС США наряду с SM-2 задействовали в своих операциях в Красном море гораздо более дорогие ракеты SM-6.

Сколько именно ракет было использовано на сегодняшний день, мы на самом деле не знаем, но озвученную публично цифру следует рассматривать как весьма консервативную оценку. Кроме того, мы не знаем точных уровней запасов ключевых вооружений, поскольку такая информация будет крайне полезна нашим врагам. Однако, согласно докладу фонда “Наследие”, до 2023 года Пентагон закупил примерно 12 000 стандартных ракет SM-2, 400 SM-3, 1 500 SM-6 и 9 000 “Томагавков” для поражения наземных целей (TLAM). За этот же период ВМС США израсходовали не менее 2 800 стандартных ракет и 2 900 “Томагавков”. Надо отметить, что в эти цифры не вошли вышеупомянутые расходы за последний год или около того.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" пролила еще немного света на текущее состояние наших арсеналов. По ее оценке, если принять во внимание учения и вывод из эксплуатации старого оружия, то по состоянию на 2020 год оставалось всего около 4 000 TLAM, и с тех пор США произвели лишь порядка 250 штук. Поскольку в 2023 и 2024 годах расход ракет TLAM, SM-2 и других типов SM не прекратился, наши запасы продолжают истощаться.

Взглянем на это иначе. За вычетом счетверенных пакетов ракет ПВО малой дальности, все военные корабли ВМС США могут нести в своих системах вертикального пуска около 10 000 ракет, которые могут использоваться для широкомасштабной обороны или дальних атак. Таким образом, при нынешнем положении дел, как только мы расстреляем весь имеющийся комплект, нам не хватит примерно 3 000 ракет, чтобы полностью вооружить наши корабли.

Еще одна иллюстрация истощенности нашего ракетного арсенала заключается в том, что, несмотря на относительно большое количество ракет SM-2, у нас имеется лишь порядка 400 ракет класса SM-3 — между тем именно эта система обороны лучше всего подходит для перехвата мощных баллистических ракет до того, как они смогут угрожать населенным пунктам или военным целям.

А в апреле этого года два наших эсминца с управляемыми ракетами типа “Арли Бёрк” (Arleigh Burke) использовали от четырех до семи редких SM-3 в попытке перехватить баллистические ракеты, выпущенные Ираном. Каждая SM-3, в зависимости от модели, стоит от 13 до 28 миллионов долларов. Таким образом один только этот бой обошелся налогоплательщикам США в сумму от 52 до 196 миллионов долларов.

Разумеется, поддержка израильской обороны со стороны США не ограничилась корабельными ракетами. 21 октября Израиль получил от США одну из семи систем ПВО THAAD. Каждая из них стоит более миллиарда долларов, а каждая ракета-перехватчик обходится в 13 миллионов. Учитывая, что полная загрузка системы THAAD, которую мы отправили в Израиль, составляет 48 ракет, можно с уверенностью предположить, что Израиль получил перехватчиков на сумму минимум 600 миллионов долларов.

Для справки: по состоянию на декабрь 2023 года США произвели около 800 таких перехватчиков. Это означает, что если Израилю в итоге придется несколько раз перезарядить боекомплект, то до 25% наших перехватчиков THAAD будут израсходованы при восстановительной стоимости в 2,5 миллиарда долларов.

Более того, по состоянию на 2023 год у Ирана предположительно имеется свыше 3 000 баллистических ракет и много тысяч беспилотников. Следовательно, в ближайшем будущем Тегеран сможет начать еще более масштабные атаки, и это потребует развертывания дополнительных систем США в помощь истощенной ПВО Израиля.

Однако все вышеперечисленное — сущие цветочки по сравнению с тем, что нас ждет, если США втянутся в войну с Китаем. Если такая катастрофа произойдет, Вашингтон сможет запросто растратить свои ракетные арсеналы за считанные месяцы или даже недели. Так, в докладе Центра стратегических и международных исследований утверждается, что для противодействия Китаю США могут израсходовать до 5 000 ракет большой дальности всего за 3 недели.

Вывод напрашивается такой: поскольку наш военно-промышленный комплекс уже оказался под напряжением, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию текущих конфликтов, и вместо этого стремиться к подлинному и прочному миру на Ближнем Востоке, а также урегулированию на Украине.

Майк Фреденбург пишет о военной политике и обороне уже более 30 лет, публиковался в ряде изданий, включая The California Political Review, The San Diego Union Tribune и The National Review