Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China

Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ участвуют в летной программе МАКС-2021.

Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в авиасалоне Airshow China

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут различные фигуры, в том числе некоторые - впервые в составе шести самолётов Су-35С, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские экипажи уже провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. На выставке они продемонстрируют летно-технические возможности российских сверхманевренных истребителей.

"Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. А также покажут зрителям такие фигуры, как групповая "петля Нестерова", косая петля в плотной "Пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "Стрелу", петля в "Стреле", синхронные "Бочки", синхронный "Колокол", "зеркало", роспуск "Тюльпан", - уточнили в МО РФ.

Международный авиасалон irshow China-2024" пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября.