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ТАСС

У ЕК нет решений об отправке военных или "миротворцев" ЕС на Украину

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Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано
Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.
Источник изображения: Anadolu via Reuters Connect

Евросоюз обучает украинских военных, однако это происходит "за пределами страны", подчеркнул заявил представитель внешнеполитической службы Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не сформировал никаких согласованных решений относительно отправки на Украину военных подразделений европейских государств ЕС ни в качестве миротворцев, ни в каком-либо другом качестве, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Что касается [отправки] военных [стран] ЕС на Украину, никаких согласованных решений стран Евросоюза по этому поводу нет", - заявил он.

Стано отметил, что Евросоюз занимается обучением украинских военных, что, в частности, обсуждал в Киеве глава евродипломатии Жозеп Боррель, однако это происходит "за пределами Украины".

Отвечая на вопрос о влиянии победы на президентских выборах в США Дональда Трампа на позицию ЕС по Украине, Стано подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на неформальном саммите 8 ноября в Будапеште и позиция Евросоюза остается неизменной - он продолжит оказывать помощь Украине, надеясь, что Киев когда-нибудь сможет "выиграть войну".

Он также подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать "справедливый мир на Украине", под чем в Брюсселе обычно понимают возвращение Киеву территорий, бывших под его контролем на момент до начала специальной военной операции России. 

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