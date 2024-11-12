Бербок попросила оппозицию ФРГ не блокировать решения кабмина по помощи Киеву

Глава МИД Германии отметила, что власти в Киеве просят усилить украинскую ПВО и разрешить наносить удары западным оружием по путям снабжения российских войск

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) после развала правящей коалиции не блокировать уже принятые правительством решения по оказанию помощи Киеву.

"Чего мы не можем сейчас себе позволить, так это тратить попусту наши усилия. Тратить на дискуссии о вопросах, которые тоже важны, но с геополитической точки зрения для некоторых имеют лишь второстепенное значение", - сказала она на конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung в Берлине. "Сейчас нужно мобилизовать все, что важно для поддержки Украины", - добавила министр. Бербок указала на то, что власти в Киеве просят усилить украинскую ПВО и разрешить наносить удары западным оружием по путям снабжения российских войск.

Отвечая на вопрос, готова ли она работать в новом правительстве на посту главы МИД, Бербок ответила утвердительно. "Поскольку я люблю свою работу, да, я бы с удовольствием продолжила ее", - сказала она.

После выхода либералов из правящей коалиции социал-демократы и "зеленые" не имеют большинства в парламенте, поэтому в принятии запланированных законопроектов правительство канцлера Олафа Шольца теперь целиком зависит от оппозиции.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.