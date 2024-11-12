Sitronics Space и ИКИ РАН будут применять данные с частных спутников ДЗЗ

Компания предоставит ученым наборы данных с тестовых полигонов для проведения научных исследований

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) совместно с Институтом космических исследований РАН запустят пилотный проект, в рамках которого рассмотрят возможности использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с частного аппарата "Зоркий-2М" в научных целях. Соответствующее соглашение стороны заключили в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

Документ подписали глава Sitronics Space Павел Черенков и директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович на полях 22-й международной конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".

По словам Черенкова, снимки, получаемые с аппаратов "Зоркий", не уступают данным с зарубежных спутников, а с определенными задачами они справляются даже лучше. "У нас есть уверенность, что эти аппараты мало того, что найдут, они уже находят применение в экономике страны", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в Sitronics Space, компания предоставит ученым наборы данных ДЗЗ с тестовых полигонов для проведения научных исследований. Институт в свою очередь интегрирует эти данные в Центр коллективного пользования "ИКИ-Мониторинг" и сделает их доступным для около 150 научных организаций.