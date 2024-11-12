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ТАСС

Huffpost: в Конгрессе США не заинтересованы в новом пакете помощи Киеву

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

По информации издания, Украина не может эффективно сопротивляться действиям ВС РФ без дополнительной финансовой поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США пока не заинтересовано в принятии дополнительного пакета финансирования для Украины.

Об сообщила газета Huffpost со ссылкой на члена Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана).

По информации издания, Украина не может эффективно сопротивляться действиям ВС РФ без дополнительной финансовой поддержки. Однако республиканцы в Палате представителей не заинтересованы в скором принятии нового пакета финансовой помощи для Киева. 

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