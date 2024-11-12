Huffpost: в Конгрессе США не заинтересованы в новом пакете помощи Киеву

По информации издания, Украина не может эффективно сопротивляться действиям ВС РФ без дополнительной финансовой поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США пока не заинтересовано в принятии дополнительного пакета финансирования для Украины.

Об сообщила газета Huffpost со ссылкой на члена Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана).

По информации издания, Украина не может эффективно сопротивляться действиям ВС РФ без дополнительной финансовой поддержки. Однако республиканцы в Палате представителей не заинтересованы в скором принятии нового пакета финансовой помощи для Киева.