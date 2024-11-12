Sitronics Space рассчитывает запустить более 20 спутников в 2025 году

Три из них будут аппаратами дистанционного зондирования Земли, отметил глава компании Павел Черенков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) планирует в следующем году пополнить свою спутниковую группировку более чем 20 спутниками, 3 из которых - аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил глава компании Павел Черенков.

"3 [спутника] ДЗЗ и еще порядка 20 аппаратов связных", - сказал он на пресс-конференции в Институте космических исследований РАН.

Черенков напомнил, что три аппарата ДЗЗ "Зоркий-2М" изначально планировалось запустить в этом году. По его словам, Sitronics Space стремится в рамках сотрудничества с Роскосмосом наращивать темпы пополнения группировки, поскольку данные с аппаратов крайне востребованы для российской экономики.

Сегодня Sitronics Space располагает группировкой из 56 аппаратов. 52 из них - спутники системы мониторинга судов SITRO-AIS, еще 4 - аппараты ДЗЗ "Зоркий-2М".