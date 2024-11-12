TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400

Немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) на прошедшей в Париже военно-морской выставке Euronaval 2024 представила модель нового фрегата MEKO A-400 AMD, ориентированного на решение задач ПВО. Как отмечает Naval News, проект предлагается немецким ВМС в качестве замены фрегатам типа F124 (класс "Саксония"), которые придется вывести из эксплуатации к середине 2030-х годов.

Флот Германии намерен ввести в эксплуатацию первый фрегат нового поколения класса F127 к 2034 году. Сейчас проводится соответствующий тендер, в рамках которого определят подрядчика на поставу шести таких кораблей. В начале сентября TKMS создала совместное предприятие с Naval Vessels Lürssen (NVL) для участия в этом конкурсе с проектом MEKO A-400 AMD. По заявлению представителей TKMS, постройка первого фрегата может начаться уже в 2025 году.

Фрегат проекта MEKO A-400, Германия Naval News

Журналисты Naval News обратились к TKMS относительно текущего статуса тендера по F127. Однако представители компании не ответили на эти запросы ни по электронной почте, ни при личном общении – на Euronaval 2024.

Как уточняет издание, MEKO A-400 AMD – это корабль водоизмещением 10 тысяч тонн, разработанный на основе боевой системы AEGIS, поддерживающей использование американских радаров линейки AN/SPY с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Модель, которую впервые показали в Париже, идентична графическим изображениям, представленным TKMS в рамках рекламной кампании в начале июля 2024 года.

Конструкция предлагает две ракетные установки вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки каждая. Для Германии основным боеприпасами для Mk.41 станут зенитные ракеты большой дальности SM-2 и SM-6 для решения задач ПВО и ПРО. Однако эти комплексы позволяют применять противокорабельные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Счетверенные ЗРК ESSM обеспечат возможности противовоздушной обороны в среднем радиусе. Ракетный арсенал завершат две установки RIM-116 и установка для запуска противокорабельных ракет NSM на восемь ячеек.

Артиллерийское вооружение включает основную 127-мм пушку от итальянской группы Leonardo и несколько 30-мм и 20-мм комплексов.

Кроме того, разработчики предусмотрели размещение на борту двух лазерных излучателей, предназначенных для уничтожения БПЛА и небольших надводных целей. Эту систему продолжает разрабатывать Rheinmetall.

Предполагается, что фрегаты оснастят двумя газовыми турбинами, которые позволят развивать скорость до 32 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль, автономность – 30 дней.

Ангар рассчитан на два вертолета типа NH-90.