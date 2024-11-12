Построенный в Турции для Украины корвет испытал оружие в море

Корвет "Гетман Иван Мазепа", построенный в Турции для ВМС Украины, продемонстрировал свою огневую мощь в рамках морских испытаний. Как уточняет Navy Recognition, экипаж корабля успешно применил 76-мм артиллерийскую установку OTO Melara Super Rapid и зенитную 35-мм артсистему "Гёкдениз" (Gokdeniz).

Напомним, что военное ведомство Украины и управление оборонной промышленности Турции (SSB) заключили соглашение на поставку двух корветов класса "Ада" в декабре 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства корветов назначена турецкая государственная инжиниринговая компания STM.

Использование артсистемы "Гекдениз" на борту корвета "Гетман Иван Мазепа" Navy Recognition

Строительство головного корвета "Гетман Иван Мазепа" началось в июле 2021 года. Церемония закладки прошла в сентябре 2021 года, а на воду корабль спустили в октябре 2022 года.

Второй корвет, "Гетман Иван Выговский", заложили в августе 2023 года и спустили на воду в августе 2024 года.

Стороны не исключают, что Киев закажет у Анкары еще два таких корвета в рамках опциона.

Водоизмещение корветов класса "Ада" – 2300 тонн, длина – 99,5 метра, ширина – 14,4 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 29 узлов.

Корабли предназначены для многоцелевых операций, включая противолодочную борьбу, морское патрулирование и береговую оборону. Они оснащены сложными сенсорными системами, включая радар воздушного наблюдения Smart-S Mk.2.

Вооружение включает 76-мм артустановку от итальянской группы Leonardo, дистанционно управляемые боевые модули STAMP от турецкой Aselsan (оснащаются 12,7-мм или 7,62-мм пулеметами) и 35-мм арткомплекс "Гёкдениз". Кроме того, в арсенале предусмотрены установки вертикального пуска для зенитных ракет MICA VL.

Также в СМИ указывается, что на корветах могут размещаться западные противокорабельные ракеты "Гарпун" и, возможно, украинские ПКР "Нептун". Однако официального подтверждения этой информации не поступало.