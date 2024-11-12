Германия начала подготовительные мероприятия к развертыванию системы ПРО "Эрроу-3"

ЦАМТО, 11 ноября. Военные ведомства Израиля и Германии начали совместную подготовку к развертыванию системы ПРО "Эрроу-3" в Германии. Развертывание первого подразделения запланировано на 2025 год.

Как сообщает Defence-industry.eu, встреча специалистов, посвященная началу проекта, прошла в штаб-квартире компании Israel Aerospace Industries (IAI) под патронажем Организации по противоракетной обороне Израиля (Israel Missile Defense Organization – IMDO) и Директората оборонных исследований и разработок (Directorate of Defense Research & Development – DDR&D) Министерства обороны Израиля.

В течение двух дней представители израильских оборонных компаний, включая IAI и Elbit Systems, а также MBDA Deutschland GmbH обсуждали некоторые детали спецификации проекта и вопросы логистики развертывания комплекса.

Как уже сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил финансирование закупки первых компонентов системы ПРО "Эрроу" на заседании, состоявшемся в июне 2023 года. В августе 2023 года соглашение о продаже Германии системы ПРО "Эрроу" одобрил Государственный департамент США. Получение данного одобрения позволило представителям Министерств обороны Израиля и Германии подписать письма-обязательства о реализации контракта. Аванс в размере 600 млн. долл. позволил немедленно приступить к работе над согласованием всех деталей проекта. В октябре 2023 года заключение контракта стоимостью около 4 млрд. долл. одобрил бюджетный комитет парламента Германии.

Министерство обороны Израиля 23 ноября 2023 года подтвердило, что генеральный директор Министерства обороны генерал-майор запаса Эйял Замир подписал контракт на поставку ВС Германии системы ПРО "Эрроу". Стоимость продажи составила 3,6 млрд. долл. Помимо самой системы и ракет "Эрроу-3", контракт включает начальный пакет запасных частей и обучение расчетов ВВС Германии.

Закупка будет финансироваться за счет специального фонда Zeitenwende, объем которого составляет 100 млрд. евро (109 млрд. долл.), который был сформирован властями Германией после начала конфликта на Украине.

Германия планирует разместить первую систему "Эрроу" на авиабазе "Хольцдорф" в центральной Германии в 2025 году. При этом начальной готовности системы к боевому применению планируется достичь к четвертому кварталу 2025 года, а полной готовности – к 2030 году. Помимо Хольцдорфа, система будет размещаться в пока не определенных районах на севере и юге Германии.

Система "Эрроу" разработана и производится израильскими компаниями совместно с США. В ее состав входят: центр боевого управления, радиолокационная станция, пусковые установки с управляемыми ракетами. Она позволяет обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты противника со всех направлений.

Двухступенчатый экзоатмосферный перехватчик "Эрроу-3", принятый на вооружение около шести лет назад, обеспечивает поражение баллистических ракет методом прямого удара (hit-to-kill) на большой высоте за пределами атмосферы. Компания Israel Aerospace Industries является основным подрядчиком разработки системы вооружения, перехватчиков "Эрроу" и радиолокационной системы обнаружения. Elbit Systems разрабатывает систему боевого управления и обнаружения. Государственная компания по производству ракетных двигателей Tomer и компания Rafael являются основными субподрядчиками по разработке и производству перехватчиков "Эрроу-3". Американская компания STARK Aerospace, принадлежащая Israel Aerospace Industries, является основным подрядчиком в США.