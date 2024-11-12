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Белоусов провел совещание на пункте управление группировки «Днепр» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управление группировки войск «Днепр» в зоне спецоперации. Об этом 11 ноября сообщили в ведомстве.


«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Днепр», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в сообщении.

В частности, командующий «Днепра» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о выполнении боевых задач на ключевых операционных направлениях в зоне ответственности группировки.

Министру также рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для эффективного поражения личного состава и военной техники украинских войск.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений и вручил военнослужащим награды, среди которых ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу». Глава ведомства также пообщался с бойцами и отметил их работу на фронте.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры боевой работы расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Днепр», который поразил замаскированный миномет ВСУ в Запорожской области. При ударе использовался активно-реактивный снаряд.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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