В группировке "Днепр" высоко оценили новый тяжелый квадрокоптер

Командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский доложил об этом министру обороны Андрею Белоусову

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый тяжелый грузовой квадрокоптер, поставленный в группировку "Днепр", оправдывает себя ежесуточно. Об этом командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Глава военного ведомства провел рабочее совещание на пункте управления группировки, где заслушал доклады командования о текущей обстановке.

"20 комплектов мы получили, сейчас работаем с заводом-изготовителем. Оправдывает себя ежесуточно", - доложил министру Теплинский, показывая новый беспилотник.