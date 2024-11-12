ВС РФ поразили место проведения испытаний ОТР "Сапсан" ВСУ

Российские военные также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и цеху производства компонентов, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех производства компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, поражены также цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады горючего, логистический центр ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.