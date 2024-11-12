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Робота научили сложным навыкам с помощью подражания

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Архивное фото. Фото: Photo Oz / Shutterstock / Fotodom
Архивное фото. Фото: Photo Oz / Shutterstock / Fotodom.

Создан метод обучения роботов сложным операциям, основанный на подражании

Специалисты Венского технического университета (Австрия) рассказали, что научились обучать роботов сложным операциям с помощью подражания. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам ученых, роботы могут помочь людям с выполнением рутинных и скучных заданий, однако многие из них являются слишком сложными для машин. Чтобы ускорить обучение, инженеры изобрели метод обучения роботов, основанный на подражании.

В качестве примера они привели робота, который некоторое время через камеры наблюдал за тем, как человек чистит кухонную раковину губкой. Полученную информацию обрабатывала модель искусственного интеллекта (ИИ) и использовала ее для обучения нейросети. В результате эксперимента робот научился качественно подражать человеку.

Также для закрепления результата инженеры подложили роботу специальную губку с датчиками, отслеживающими силу нажатия. Так роботу удалось быстрее понять, как правильно держать губку и с какой силой надавливать на различные детали раковины.

По словам специалистов, они также хотели перенять способ, с помощью которого люди учатся различным навыкам у других людей. «В мастерской кто-то может заглянуть через плечо ученика и сказать: тебе нужно немного сильнее нажать на этот узкий край», — заметил соавтор исследования Кристиан Хартл-Несик. Поэтому обученный определенному действию робот сможет передать свое умение другим машинам.

В начале ноября авторы американского журнала Time назвали лучшие изобретения 2024 года. В список вошли складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT, вакцина R21/Matrix-M для борьбы с малярией, робот-хирург Medical Microinstruments Symani Surgical System.

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Страны
Австрия
США
Проекты
AI
Робот
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