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ЦАМТО

На верфи Goa Shipyard спущены на воду два патрульных катера FPV для Береговой охраны Индии

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 11 ноября. На предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) состоялась церемония спуска на воду двух скоростных патрульных катеров (FPV), предназначенных для Береговой охраны страны.

Как сообщило Минобороны Индии, спущенные на воду с помощью современной судовой подъемно-транспортной системы катера получили наименования "Адамья" (Adamya) и "Акшар" (Akshar).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией GSL контракт на поставку 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны. Катера предназначены для мониторинга обстановки, ведения разведки, обороны территориальных вод и островных территорий.

Общая стоимость проекта составляет 4,73 млрд. рупий. Катера должны быть спроектированы, разработаны и построены компанией GSL в категории "Спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (IDDM – Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года".

Церемония закладки киля первых четырех катеров FPV состоялась 25 августа 2023 года.

Длина разработанного GSL катера FPV составляет 51,43 м, ширина – 8 м, водоизмещение – около 320 т, расчетная максимальная скорость – 27 узлов. Как заявлено, доля национальных компонентов в конструкции катеров превышает 60%.

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью применения на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.

Как заявлено, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой Aatmanirbhar Bharat правительства Индии, и позволит создать дополнительные рабочие места в этом секторе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GSL
Проекты
2020-й год
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