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ТАСС

ОДК изготовил 700 вертолетных двигателей ВК-2500 в 2024 году

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Двигатель ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Заместитель гендиректора корпорации Юрий Шмотин отметил кратное увеличение объемов производства

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовила 700 серийных двигателей типа ВК-2500 для вертолетов Ка-50 и Ми-8. Произошло кратное увеличение объемов производства, сообщил заместитель генерального директора ОДК Юрий Шмотин на всероссийской конференции "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения".

"В 2024 году 700 серийных двигателей типа ВК-2500 (это вертолеты Ка-50 и это вертолеты Ми-8 и их модификации) было изготовлено. Кратное увеличение объемов производства", - сказал он.

Шмотин также отметил, что ОДК фиксирует удорожание внутреннего производства комплектующих на 20% за четыре года. "Резкий рост стоимости поставщиков. За последние четыре года стоимость комплектующих поставщиков в машиностроении выросла в четыре раза, стоимость поставки шихты, заготовок, дисков, волов выросла до двух раз. Наше внутреннее производство стало для нас дороже на 20%", - сказал он.

Заместитель гендиректора ОДК подчеркнул, что следующие два года - 2025-й и 2026-й - будут важными для корпорации с точки зрения увеличения производства. "Необходимо кратно увеличить производство серийной техники. Это в первую очередь двигатели гражданские. Сегодня в нашем объеме производства запланированы и уже производятся до 50% того объема, который ОДК должен делать", - пояснил Шмотин.

Климов ВК-2500 - это российский турбовинтовой авиационный двигатель, высокопроизводительная модификация ТВ3-117ВМА. Двигатель имеет несколько модификаций.

Ка-50 "Черная акула" - российский боевой одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя. 

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Продукция
ВК-2500
Ка-50
Ми-8
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