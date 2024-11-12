Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить разработку малых самолетов и начать поставки воздушного судна «Байкал» не позднее 2026 года. Соответствующее поручение по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликовали в понедельник, 11 ноября, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: <…> принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета «Байкал» (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года), обеспечив конкурентоспособность таких воздушных судов за счет их стоимости и летно-технических характеристик и предусмотрев реализацию программ государственной поддержки <…>», — говорится в распоряжении.

Кроме того, президент РФ сообщил о необходимости учесть программы льготного лизинга для российских авиакомпаний. Срок исполнения поручения — 15 февраля 2025 года.

Ранее, 13 сентября, представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза. Так, стоимость упала с 455 млн до 260 млн рублей из-за сокращения требуемой длины взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 1050 до 350 м.

До этого, 5 сентября, Трутнев заявил о необходимости смены подрядчика по созданию самолета «Байкал». В свою очередь, министр транспорта России Роман Старовойт во время беседы с «Известиями» на полях ВЭФ отметил, что самолет «Байкал» будет востребован для региональных перевозок внутри больших субъектов, таких как Якутия, Красноярский край, и в целом на Дальнем Востоке.

В этот же день Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ попросил ускорить разработку самолета «Байкал».

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ.