Войти
ТАСС

РФ не исключает кооперации с Индией по проекту новой орбитальной станции

94
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год

МУМБАИ, 11 ноября. /ТАСС/. Россия не исключает кооперации с Индией в реализации проекта по развертыванию новой российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы приняли решение начать развертывание новой российской орбитальной станции с 2027 года. Планируется, что станция будет иметь открытую архитектуру. Несмотря на то, что станция имеет национальный статус, в рамках этого проекта возможна международная кооперация, в том числе и с нашим надежным партнером - Индией", - сказал он.

Кроме того, Россия реализует проект по созданию Международной научной лунной станции. "Данный проект, как и РОС, открыт для участия всех заинтересованных партнеров", - подчеркнул вице-премьер РФ.

О станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 млрд рублей из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции, а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БРИКС
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения
  • 11.11 21:43
  • 5527
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 20:07
  • 1
«Независимая» Польша
  • 11.11 20:04
  • 1
"Можем делать больше". Чем живет украинская оборонная индустрия и что мешает ей расти (Hromadske, Украина)
  • 11.11 13:33
  • 4
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 09.11 12:11
  • 2
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 08.11 23:56
  • 3
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?