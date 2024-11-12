РФ не исключает кооперации с Индией по проекту новой орбитальной станции

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год

МУМБАИ, 11 ноября. /ТАСС/. Россия не исключает кооперации с Индией в реализации проекта по развертыванию новой российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы приняли решение начать развертывание новой российской орбитальной станции с 2027 года. Планируется, что станция будет иметь открытую архитектуру. Несмотря на то, что станция имеет национальный статус, в рамках этого проекта возможна международная кооперация, в том числе и с нашим надежным партнером - Индией", - сказал он.

Кроме того, Россия реализует проект по созданию Международной научной лунной станции. "Данный проект, как и РОС, открыт для участия всех заинтересованных партнеров", - подчеркнул вице-премьер РФ.

О станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 млрд рублей из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции, а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании.