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В Китае запустили ракету Kinetica-1 с 15 спутниками

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Kinetica-1
Kinetica-1.
Источник изображения: CAS Space / Wikimedia

Китайская компания Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками

Китайская компания Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пуск носителя с полезной нагрузкой состоялся с площадки экспериментальной зоны коммерческих запусков Дунфэн в 07:03 по московскому времени.

По данным Zhongke Yuhang, космические аппараты успешно выведены на заданные околоземные орбиты. Состоявшийся пуск стал пятым для носителя Kinetica-1.

В январе китайская коммерческая ракета Kinetica-1 успешно запустила пять спутников серии Taijing.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Kinetica-1 имеет высоту 31 метр и диаметр обтекателя 3,35 метра. На низкую околоземную орбиту носитель способен доставлять до 2 тонн полезной нагрузки.

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Страны
Китай
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