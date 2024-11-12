В Китае запустили ракету Kinetica-1 с 15 спутниками

Китайская компания Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками

Китайская компания Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пуск носителя с полезной нагрузкой состоялся с площадки экспериментальной зоны коммерческих запусков Дунфэн в 07:03 по московскому времени.

По данным Zhongke Yuhang, космические аппараты успешно выведены на заданные околоземные орбиты. Состоявшийся пуск стал пятым для носителя Kinetica-1.

В январе китайская коммерческая ракета Kinetica-1 успешно запустила пять спутников серии Taijing.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Kinetica-1 имеет высоту 31 метр и диаметр обтекателя 3,35 метра. На низкую околоземную орбиту носитель способен доставлять до 2 тонн полезной нагрузки.