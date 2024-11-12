МИД Ирана: Пришло время исключить Израиль из Организации Объединенных Наций

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Настало время исключить Израиль из Организации Объединённых Наций на фоне геноцидальной войны в секторе Газа и его агрессии против Ливана, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади во время встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По словам иранского дипломата, Израилю давно не место в ООН из-за его враждебных действий, направленных против легитимности Всемирной организации, в том числе из-за нарушения её Устава, объявления генерального секретаря персоной нон грата и запрета деятельности БАПОР на оккупированных территориях. Кроме того, израильские военные убили сотни сотрудников ООН, отметил Гарибабади.

Он назвал происходящее в секторе Газа и Ливане «позором» для человечества и двойной несправедливостью по отношению к народу, который более семи десятилетий находился под оккупацией и агрессией и был лишён основных прав.

Соединённые Штаты и западные страны оказывают израильскому режиму непоколебимую поддержку в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток, расовой дискриминации и геноцида против беззащитного палестинского народа

- сказал Гарибабади.

Заместитель министра иностранных дел Ирана призвал государства-члены ОИС и Лиги арабских государств добиваться немедленного прекращения огня в Палестине и Ливане, возобновления работы гуманитарных контрольно-пропускных пунктов, освобождения всех палестинских заключённых, возвращения беженцев на родину и начать восстановление Газы.

Он также призвал участников встречи в Эр-Рияде ввести полное оружейное, экономическое и торговое эмбарго в отношении Израиля и всех организаций, поддерживающих оккупацию Палестины. Гарибабади подчеркнул необходимость возрождения Специального комитета ООН по борьбе с апартеидом, чтобы расследовать преступления израильского режима.

По некоторым данным, жертвами израильской агрессии в Газе с октября прошлого года стали более 43000 палестинцев, подавляющее большинство из которых дети и женщины. Еще почти 103000 человек получили ранения.

В конце сентября Израиль также начал наземную операцию и массированную воздушную кампанию против группировки «Хизбалла» в Ливане. За последний год в результате израильских ударов по Ливану погибло более 3180 человек, большинство из которых – за последние шесть недель.

Напомним, что государство Израиль было создано в 1947 году именно по решению ООН.