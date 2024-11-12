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Известия.ru

«Ростех» передал армии РФ партию новых Су-57 и Су-35С

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается на сайте корпорации.


Уточняется, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования.

«Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины», — сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Как напомнил Чемезов, на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая пройдет в городе Чжухае с 12 по 17 ноября, состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте.

Накануне гендиректор «Ростеха» рассказал, что истребитель пятого поколения Су-57Э способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения, включая крылатые ракеты Х-69. Он также добавил, что это единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. По его словам, машина обладает высоким экспортным потенциалом и вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.

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Истребитель 5 поколения
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