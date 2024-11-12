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Интерфакс-АВН

Российская орбитальная станция будет открыта для участия международных партнеров - Мантуров

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Мумбаи. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская орбитальная станция (РОС) имеет национальный статус, но в рамках проекта возможна международная кооперация, в том числе с Индией, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы приняли решение начать развертывание новой российской орбитальной станции с 2027 года. Планируется, что станция будет иметь открытую архитектуру. Несмотря на то, что станция имеет национальный статус, в рамках этого проекта возможна международная кооперация, в том числе и с нашим надежным партнером - Индией", - сказал Мантуров журналистам в ходе поездки в Индию.

"В настоящее время мы также реализуем проект по созданию Международной научной лунной станции. Данный проект, как и РОС, открыт для участия всех заинтересованных партнеров", - отметил он.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. На первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

13 мая Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году. Осенью 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что первые три года работы (2024-2026 годы) потребуют порядка 150 млрд рублей.

24 июля Борисов заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для РОС, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования. 14 августа заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что госкорпорация пока не получила ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

2 июля "Роскосмос" сообщил о подписании контрактов на создание РОС. В госкорпорации сообщили, что общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

Генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев говорил, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

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