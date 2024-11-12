Польша хочет создать альянс для защиты Украины после победы Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве. Архивное фото.

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что ЕС столкнется с серьезными геополитическими вызовами в связи с избранием республиканца

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск намеревается сформировать альянс с Великобританией, а также провести в ближайшие дни переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить "предательство Западом Украины" после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, "Великобритания, Польша и Франция рассматриваются в качестве ключевых европейских игроков в предотвращении сделки новой американской администрацией за спиной Киева" с Россией.

По мнению Туска, Европа столкнется с серьезными геополитическими вызовами в связи с избранием Трампа и его возможным намерением завершить конфликт между Украиной и РФ в ближайшие месяцы.

"Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине", - приводит The Times слова главы правительства Польши. - Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов".

Попытка Туска создать альянс в поддержку Украины "свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение [c президентом России Владимиром] Путиным посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу РФ", говорится в публикации.