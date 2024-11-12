CNN: союзники Украины все чаще обсуждают начало переговоров

Запад все меньше говорит о победе Киева, отметила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Негативная оценка перспектив Украины в конфликте омрачила настрой ее союзников и заставила их начать говорить о переговорах. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

По ее данным, западные страны стали гораздо меньше говорить о победе Киева на поле боя и гораздо чаще о переговорах. Цели, достижение которых украинские власти будут считать своей победой, представляются недостижимыми, говорится в публикации.

Как отмечает издание со ссылкой на эксперта Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО) Рим Монтаз, на данный момент "тихо растет консенсус", что переговоры будут единственным способом положить конец украинскому конфликту. "У Киева сейчас одна из самых слабых [договорных] позиций с февраля 2022 года", - указала аналитик.

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники утверждала 10 ноября, что республиканец Дональд Трамп после избрания президентом США провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы. По версии WP, Трамп и Путин говорили о ситуации на Украине. Они обсудили цель установления мира на Европейском континенте, республиканец выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине", пишет издание.