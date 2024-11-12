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Ковальчук заявил о невозможности догнать Россию в гиперзвуке

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Ковальчук: Запад не сможет догнать Россию в гиперзвуковых технологиях

Запад не сможет догнать Россию в области гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институ»т Михаил Ковальчук. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия остается сильной практически во всех областях, где занимала лидирующее положени и ранее. Тем не менее, в некоторых сферах требуется провести реновации.

«Но то, что потенциал огромен, показывает, например, то, что мы за короткий срок по инициативе президента сделали гиперзвук, которого нет ни у кого в мире, и на Западе нас догнать в этом пока не могут», — заметил президент НИЦ.

Ранее Ковальчук заявил, что Россия может стать первой страной, способной начать добычу энергии на Луне.

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