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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о передаче военным партии новых истребителей Су-57 и Су-35

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передала ВКС России партию новых самолетов Су-57 и Су-35, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех" в понедельник.

"Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там сообщили, что Су-57 и Су-35 совершили перелет на аэродром базирования.

"Сегодня Су-57 - единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. (...) Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приводит пресс-служба.

Чемезов сообщил, что в ближайшие дни в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. "Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги", - сказал он.

По словам генерального директора ОАК Вадима Бадехи, до конца года будут поставлены очередные партии самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35. "Машины находятся на разных этапах производства и испытаний", - сообщил он.

"При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики", - сказал глава ОАК.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Су-35 - сверхманевренный истребитель поколения 4++ ("Сухой", ОАК), построенный, в том числе, с использованием отдельных технологий пятого поколения. Су-35 развивает скорость до 2,5 тыс. км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух 8 тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
ОАК
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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