В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57

Чемезов: Су-57 продолжают совершенствовать с учетом опыта применения

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха".

По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения.

Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.

Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.