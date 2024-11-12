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ТАСС

Ростех: российский истребитель Су-57 в Чжухае оценят по достоинству

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Су-57 во время испытаний в ГЛИЦ
Су-57 во время испытаний в ГЛИЦ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что Су-57 - единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 будет по достоинству оценена во время своей мировой премьеры на авиасалоне в Чжухае. Такое мнение выразил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, комментируя поставку очередной партии машин в войска Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех).

"Сегодня Су-57 - единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия Ростеха. Кстати, на днях в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги", - привели его слова в пресс-службе Ростеха.

Ранее стало известно, что экспортная версия Су-57 будет впервые представлена Россией на Airshow China в Чжухае. В Ростехе называют Су-57Э звездой российской экспозиции, отмечая его способность применять управляемые высокоточные средства поражения и его малую заметность для средств обнаружения. В Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Об авиасалоне

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны. 

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