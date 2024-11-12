Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке 32 истребителей F-35A

ЦАМТО, 11 ноября. Правительство Румынии 7 ноября одобрило законопроект о закупке 32 многоцелевых истребителей F-35 для ВВС страны, сообщило агентство Agerpres.

Как заявил пресс-секретарь правительства Михай Константин, законопроект одобрен правительством и теперь направлен в парламент для утверждения в ускоренном порядке. Он предусматривает подписание правительством Румынии письма с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance) о покупке в США 32 истребителей F-35, двигателей, боеприпасов, предоставлении начальной логистической поддержки, поставке другого оборудования и услуг, а также реализации проектов промышленного сотрудничества, включающих передачу технологий или продукции.

Необходимые средства будут выделены Министерству национальной обороны из государственного бюджета, через кредиты или кредитные гарантии, предлагаемые правительством США, или через комбинацию этих вариантов.

Министерству национальной обороны и Министерству экономики, предпринимательства и туризма предложено заключить офсетные соглашения с производителем самолетов F-35 – корпорацией Lockheed Martin.

Представитель корпорации 6 ноября сообщил, что, согласно планам, подписание письма с предложением и принятием предложения должно состояться до конца ноября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2023 года Высший Совет Национальной обороны Румынии (CSAT) на своем заседании одобрил закупку истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для усиления ПВО страны.

В сентябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), сопутствующего оборудования, вооружения и услуг. Общая стоимость заказа может составить до 7,2 млрд. долл.

Как предполагается, контракт на поставку будет включать опцион на закупку еще 16 самолетов F-35.

Ожидается, что первая партия F-35A будет доставлена в Румынию к 2031 году.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 29 самолетов F-16, поставленных из состава ВС Португалии, США и Норвегии. В ближайшие годы ожидается поставка еще 20 самолетов F-16 из Норвегии. К 2040 году самолеты F-16 планируется поэтапно заменить новыми F-35.