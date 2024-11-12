Войти
ЦАМТО

Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке 32 истребителей F-35A

93
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 11 ноября. Правительство Румынии 7 ноября одобрило законопроект о закупке 32 многоцелевых истребителей F-35 для ВВС страны, сообщило агентство Agerpres.

Как заявил пресс-секретарь правительства Михай Константин, законопроект одобрен правительством и теперь направлен в парламент для утверждения в ускоренном порядке. Он предусматривает подписание правительством Румынии письма с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance) о покупке в США 32 истребителей F-35, двигателей, боеприпасов, предоставлении начальной логистической поддержки, поставке другого оборудования и услуг, а также реализации проектов промышленного сотрудничества, включающих передачу технологий или продукции.

Необходимые средства будут выделены Министерству национальной обороны из государственного бюджета, через кредиты или кредитные гарантии, предлагаемые правительством США, или через комбинацию этих вариантов.

Министерству национальной обороны и Министерству экономики, предпринимательства и туризма предложено заключить офсетные соглашения с производителем самолетов F-35 – корпорацией Lockheed Martin.

Представитель корпорации 6 ноября сообщил, что, согласно планам, подписание письма с предложением и принятием предложения должно состояться до конца ноября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2023 года Высший Совет Национальной обороны Румынии (CSAT) на своем заседании одобрил закупку истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для усиления ПВО страны.

В сентябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), сопутствующего оборудования, вооружения и услуг. Общая стоимость заказа может составить до 7,2 млрд. долл.

Как предполагается, контракт на поставку будет включать опцион на закупку еще 16 самолетов F-35.

Ожидается, что первая партия F-35A будет доставлена в Румынию к 2031 году.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 29 самолетов F-16, поставленных из состава ВС Португалии, США и Норвегии. В ближайшие годы ожидается поставка еще 20 самолетов F-16 из Норвегии. К 2040 году самолеты F-16 планируется поэтапно заменить новыми F-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения
  • 11.11 21:43
  • 5527
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 20:07
  • 1
«Независимая» Польша
  • 11.11 20:04
  • 1
"Можем делать больше". Чем живет украинская оборонная индустрия и что мешает ей расти (Hromadske, Украина)
  • 11.11 13:33
  • 4
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 09.11 12:11
  • 2
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 08.11 23:56
  • 3
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?