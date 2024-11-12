В УВЗ заявили, что модернизационный потенциал танка Т-72 еще не исчерпан

Танки семейств Т-72 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, рассказали в пресс-службе "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) продолжает в срок исполнять государственные контракты по капитальному ремонту и модернизации танков Т-72Б до версии Т-72Б3М. При этом танк Т-72 имеет большие резервы для дальнейшей модернизации, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Сегодня танки семейств Т-72 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна "Уралвагонзавод" была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что танк Т-72, отметивший в прошлом году 50-летие со дня принятия на вооружение и являющийся самой многочисленной и воюющей боевой машиной мира в классе основных боевых танков, имеет "огромные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и сегодня".

Последней модификацией танков семейства Т-72 является Т-72Б3М. По сравнению с предшественниками, боевая машина обладает улучшенными характеристиками, оснащена новейшим вспомогательным оборудованием и более мощным вооружением, основу которого составляет пушка калибра 125 мм с улучшенной баллистикой и ресурсом.