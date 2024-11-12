"Лучший танк на Земле": как Т-72 участвует в спецоперации

"Российский Т-72 — лучший танк на Земле, и Украина знает это" — с таким заголовком в американском издании The National Interest вышла заметка аналитика Брэндона Вайхерта. Почему танк, история которого насчитывает пять десятилетий, на равных сражается с новейшими бронемашинами и превосходит западные образцы, — в материале ТАСС

"Российский основной боевой танк (ОБТ) советской эпохи показал себя как ключевую силу в ходе боевых действий на Украине, превзойдя новые модели танков", — считает Вайхерт. По словам военного аналитика, Т-72 показал себя лучше, чем такие танки, как американский Abrams и немецкий Leopard 2. Среди достоинств российской бронемашины Вайхерт называет ее простоту, адаптируемость к ситуации, эффективность при низких затратах, что делает танк идеальным в условиях позиционной войны. Благодаря динамической защите и прочим мерам Т-72 имеет высокую живучесть, способен преодолевать минные поля.

"Я уже говорил это раньше и повторю снова: советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире", — выразил мнение зарубежный специалист, добавив, что, не являясь вершиной в мировом танкостроении, бронемашина "выполняет свою работу".

Борозды не портит

"Семьдесятдвойка" была принята на вооружение Советской армии летом 1973 года. Машину создали в танковом конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне — Уральское КБ транспортного машиностроения в составе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех"). Танк стоит на вооружении армий без малого полусотни стран. На протяжении десятилетий в него вносились улучшения и выпускались модернизированные машины: Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная на сегодняшний день Т-72Б3М.

"В процессе усовершенствования любой боевой машины в первую очередь улучшается ее защита, поскольку с каждым годом необходимо противостоять все более мощным и точным средствам поражения, — считают в Минобороны РФ. — Не стал исключением и Т-72Б3М: танк получил решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт", что значительно повысило живучесть и эффективность применения бронемашины". В новейшую модификацию танка ставится двигатель мощностью 1 130 л.с. (предыдущие варианты оснащались многотопливными дизелями 780–840 л.с.). Многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с тепловизором и автоматом сопровождения целей видит врага за 5 км, улучшенная система управления огнем увеличивает точность стрельбы модернизированной 125-миллиметровой пушки и уменьшает число ручных операций.

Т-72 послужил основой для создания танкового "ангела-спасителя" — бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1, тяжелобронированного "сапера" — инженерной машины разграждения ИМР-2, а также "специалиста" по форсированию преград — мостоукладчика МТУ-72. На шасси Т-72 разработана знаменитая тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино".

Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

"Танк Т-72, который в 2023 году отметил 50-летие со дня принятия на вооружение, вошедший в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных боевых танков, имеет огромные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и сегодня", — сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ, добавив, что коллективами Уралвагонзавода и Уральского КБ транспортного машиностроения за время проведения специальной военной операции проведена огромная работа по совершенствованию бронетехники по опыту ее применения в СВО, а также с учетом пожеланий танкистов, и такая работа непрерывно продолжается. "Эти усовершенствования связаны прежде всего с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимы для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач", — пояснили в концерне.

Дорабатывают серийные "семьдесятдвойки" и в войсках: устанавливают вынесенные вперед свисающие цепи и резиновый лист для защиты от противоднищевых и кумулятивных мин, дооснащают танки дополнительными блоками динамической защиты, усиливают бронирование бортов.

Танк Т-72Б3 Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Т-72 на Украине: свои продали, чужие завозят

Различные модификации ОБТ Т-72 применялись в СВО как с российской, так и с украинской стороны. Вооруженным силам Украины (ВСУ) в наследство от Советского Союза достались две танковые дивизии, и матчасть еще трех была отправлена на базы хранения. Среди хранившейся (а затем и распродававшейся иностранным заказчикам) бронетехники было порядка 1,3 тыс. танков Т-72. Около полусотни этих машин вернулись в строй с началом боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году. На начало 2016 года ВСУ имели 132 рабочих танка этого типа. В 2017 году Петр Порошенко, занимавший должность президента страны, заявил, что в войсках ожидается 72 модернизированных Т-72. Захваченный российскими войсками Т-72АМТ демонстрировался на выставке трофейной техники в 2022 году в подмосковном парке "Патриот". Танк оснастили усиленной броней и более современным прицельным комплексом, радиостанцией турецкого производства.

"Излишние" украинские Т-72 В 2019 году на Украине разгорелся скандал: временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по расследованию фактов воровства в украинской оборонке выявила массовую распродажу законсервированных "семьдесятдвоек". К махинациям с военной техникой был причастен бывший министр обороны страны, кандидат на пост президента Анатолий Гриценко. "Только за девять месяцев своей работы в должности министра господин Гриценко перевел 919 танков Т-72 в статус "излишнего имущества", - сообщал глава ВСК, депутат Верховной рады Иван Винник, слова которого цитировали украинские СМИ. - До этого он их концентрировал на определенных оборонных предприятиях, чтобы потом провести предпродажную подготовку и продать на внешние рынки". Винник привел пример, когда Т-72 был передан оборонной компании по цене 201 тыс. гривен ($38 тыс.), а затем перепродан по вдесятеро большей цене Алжиру - и это без учета возможных "премиальных". При этом подтверждающая документация была по неизвестным причинам уничтожена. Журналистское расследование показало, что оборонные предприятия страны использовали теневые схемы с участием украинских чиновников высокого ранга, когда через подставные фирмы втридорога продавались запчасти с военных складов. Журналисты считали, что в махинациях были замешаны Государственная фискальная служба Украины, военная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро.

После начала спецоперации Украина начала получать бронетехнику советского образца от зарубежных друзей. Так, стало известно, что Чехия передала Киеву десятки Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1, Польша поставила ВСУ более 200 танков Т-72, Северная Македония — неназванное количество танков, Соединенные Штаты и Нидерланды оплатили модернизацию 90 единиц Т-72.

Танк Т-72Б3М Источник изображения: © Вадим Савицкий/ ТАСС

Универсальный солдат

Вооруженные силы РФ используют в СВО новейшую модификацию "семьдесятдвойки" — Т-72Б3М. По сообщениям Минобороны РФ, танки показывают себя отлично. В сентябре 2022 года военное ведомство рассказало про экипаж Т-72Б3М, который в ходе СВО уничтожил 11 танков противника. Весной 2023 года Минобороны показало интервью с Героем России капитаном Степаном Беловым, командиром танка этого типа, который только в одном бою уничтожил три танка ВСУ. Всего же на счету танкиста 16 подбитых вражеских машин.

Неубиваемые российские танки: история "Украиночки" "Наши ремонтники и бойцы при получении машины стараются дать ей какое-то имя, - рассказал ТАСС специалист ремонтной бригады Уралвагонзавода Евгений. - Если имя уже присвоено машине - написано на борту, на стволе орудия, на башне, - конечно же, мы берем это имя и общаемся. Так удобнее. Имена присваиваются для того, чтобы мы понимали, с кем мы общаемся, про кого идет речь. Когда в ремонте одновременно находится несколько машин на площадке, то очень неудобно говорить, например, "там на третьей машине справа". А ты говоришь "это машина с черной башней, черноголовая машина". Встречались у нас танки с интересными именами: "Уралочка", "Тагилочка", "Украиночка", "Дырявая". К нам приходила машина, которую называли "Царь-мангал". Евгений рассказал историю танка с именем "Украиночка", показывающую живучесть отечественных тяжелых бронемашин. Ее поведали российские бойцы. "Выехав на боевое задание, машина попала на мину, у нее разбило гусеницу, - сообщил ремонтник. - Она дальше ехать не смогла, было принято решение покинуть танк. И он остался на нейтральной территории. Дальше произошли события, благодаря которым машина отошла противнику. И была безвозвратно утеряна. Они ее забрали. После примерно шести месяцев они ее восстановили, она выехала в нашем направлении, но попала под обстрел. Экипаж противника также покинул машину и, убегая, бросил внутрь гранату в надежде уничтожить таким образом все изделие. Повреждения были нанесены колоссальные внутри, но взрыва и детонации снарядов не произошло. Ребята смогли оттолкнуть противника на расстояние, подогнали БРЭМ и эвакуировали машину. А когда стали разбираться, то поняли, что захватили, а точнее, вернули на родину свою машину. Узнали ее и ремонтники Уралвагонзавода, сделали ремонт. <...> В машине были значительные повреждения: и оптика, и электрика, и механические различные элементы". "И нет возможности уделить много времени этой машине, - отметил Евгений. - Есть такие танки, где необходимо заменить только двигатель, и он снова пойдет в бой. И таким машинам больше приоритет. Спустя месяц плодотворной работы "Украиночка" была полностью восстановлена и возвращена в строй. И подразделение очень обрадовалось, потому что появилась еще одна боевая единица. А "Украиночкой" ее назвали потому, что наши оппоненты успели на бронемаске прицела нанести ей трезубец. Его мы, конечно, стерли, но имя за машиной так и осталось".

Мощная защита позволяет танку выкатываться ближе к линии боевого соприкосновения для поддержки наступления штурмовых групп стрельбой прямой наводкой по украинским укреплениям, несмотря на минометный огонь и применение противником дронов-камикадзе.

Часто Т-72Б3М ведет огонь с закрытых огневых позиций, как самоходная артиллерийская установка. Цель может находиться на расстоянии до 15 км от танка, поэтому применяется разведка и корректировка с помощью беспилотной авиации.

"Украине и НАТО не следует недооценивать старые Т-72, — заключает Вайхерт. — Вообще-то, они вовсе не старые. Как показывает нам российский опыт на Украине, они находятся в расцвете сил".

Виктор Бодров