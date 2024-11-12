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Нейросеть Apple назвали провалом

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Фото: Apple
Фото: Apple.

ArsTechnica: Apple провалила запуск своей нейросети, представив «сырой» продукт

Редактор американского издания ArsTechnica Сэмюэл Эксон раскритиковал Apple за проблемы при запуске инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Материал доступен на сайте медиа.

По мнению Эксона, IT-гигант провалился с запуском Apple Intelligence, так как даже спустя почти полгода с момента анонса нейросети не смог представить полноценные ИИ-функции на своих устройствах. Автор заметил, что Apple посвятила большую часть презентации iPhone 16 функциям ИИ, но по факту ни одна из этих опций не была готова к релизу смартфонов.

Также он обратил внимание, что в iOS 18.1 доступна лишь небольшая часть анонсированных функций, и только в США. Так, нейросеть умеет переписывать тексты, удалять объекты с фото, осуществлять поиск на «живом» языке. Однако все функции «очень разрозненны» и встречаются лишь в ряде приложений и сервисов. Специалист назвал Apple Intelligence «сырым» продуктом.

Сэмюэл Эксон заявил, что выпуск «полуготовых фрагментов ИИ» не очень соответствует авторитету и концепции корпорации. «Все это не слишком помогает справиться со скепсисом пользователей, которые и так считают, что инструменты ИИ — это бессмыслица», — заметил журналист.

При этом Эксон считает, что у ИИ есть потенциал и нужно дать Apple шанс. Он заметил, что Apple разворачивает свою нейросеть постепенно, а не как Microsoft, которая размещает чат-ботов «везде, где только можно».

Apple официально запустила свою нейросеть в конце октября, с релизом iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. ИИ-функции на старте работают только в США и только с английским языком.

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