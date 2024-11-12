Трамп не должен позволить Путину объявить о победе в конфликте с Украиной, утверждает высокопоставленный чиновник НАТО (The New York Times, США)

Адмирал Баэур: победа Путина на Украине подорвет интересы США

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Трамп не должен заключать соглашения по Украине, которое позволит Путину объявить о своей победе, пишет NYT. По мнению чиновника, любая подобная договоренность подорвет американские интересы.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

Адмирал Роб Бауэр предостерег от заключения любой чересчур благоприятной для России сделки. По его словам, такой исход может нанести вред американским интересам.

В субботу высокопоставленный военный чиновник НАТО заявил, что любое инициированное избранным президентом США Дональдом Трампом мирное соглашение, которое позволит президенту России Владимиру Путину заявить о своей победе на Украине, подорвет американские интересы.

В обширном интервью, данном в кулуарах Европейского оборонного саммита в Праге, глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил: "Если позволить такой стране, как Россия, победить, одержать верх в этой ситуации, то каким сигналом это станет для других автократических государств в мире, где у США также есть свои интересы?"

Адмирал добавил: "Это утверждение верно даже в отношении одной лишь ситуации с Украиной, но на кону нечто большее, чем просто Украина".

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине меньше чем за сутки, однако не приводил конкретных деталей плана по урегулированию. По словам близких к Кремлю источников, вариант, предложенный в сентябре избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом, содержит многое из того, чего бы хотелось достигнуть Путину: предложение позволить России сохранить подконтрольные ей сейчас территории и дать гарантии невступления Украины в НАТО.

Пресс-секретарь команды Трампа по обеспечению переходного периода Каролин Ливитт заявила, что республиканец был переизбран на пост президента, потому что американский народ "доверяет ему вести нашу страну и восстанавливать мир с опорой на силу".

"Вернувшись в Белый дом, он предпримет все необходимые действия, чтобы именно этого и добиться", – заявила в субботу Ливитт.

Трамп уже давно выступал с критикой помощи, направленной США Киеву – общая сумма поставок с февраля 2022 года превысила 100 миллиардов долларов, из них большая часть приходится на оружие и военную поддержку. В интервью на одном из подкастов в прошлом месяце республиканец возложил ответственность за начало российской военной операции на Владимира Зеленского, отметив, что так начался конфликт, названный им "проигранным".

Адмирал Бауэр не стал обсуждать предложения, выдвинутые будущей администрацией Трампа, отметив, что хочет подождать, как поступит республиканец после своего возвращения в Белый дом. "Я считаю, что важно не делать поспешных выводов на основании всего сказанного им на сегодняшний день", – добавил Бауэр.

НАТО была создана в 1949 году для противодействия угрозе со стороны СССР в адрес Запада. Путин неоднократно выступал с предостережениями в адрес альянса, призывая не идти на расширение вблизи российских границ. США входят в число стран-основательниц НАТО, и до недавних пор их поддержка альянса не вызывала сомнений – пока в свой первый срок Трамп не заговорил о возможном выводе страны из организации, обвинив других ее членов в неспособности оплачивать свою долю расходов на оборону.

Адмирал Бауэр, являющийся наиболее высокопоставленным военным офицером альянса, также предупредил о значительных геополитических последствиях отправки КНДР своих войск и оружия в рамках поддержки России в конфликте с Украиной. "Самая изолированная страна мира теперь внезапно превратилась в активного игрока", – заявил он.

По словам адмирала Бауэра, если благодаря помощи Северной Кореи Путин добьется более сильной переговорной позиции, такой исход может поощрить других авторитарных лидеров к тому, чтобы пойти на нарушение международных правил, закрепляющих принципы территориального суверенитета и экономических санкций [за их нарушение]. Тот факт, что обладающий значительным влиянием на КНДР Китай не стал вмешиваться в ситуацию и добиваться отказа от помощи России, может в будущем создать "опасный прецедент для США", считает Бауэр.

Трехдневная встреча в Праге, организованная лондонским Международным институтом стратегических исследований, была посвящена вопросам укрепления национальных вооруженных сил и европейской оборонной промышленности.

Однако возможность сворачивания Трампом помощи Киеву рисует мрачную картину относительно перспектив завершения военных действий. Печальный прогноз породил новую волну призывов в адрес Европы отойти от многолетней зависимости от американских гарантий безопасности и вооружений.

Хотя большинство ораторов проявили осторожность и не стали предсказывать, какой именно курс может избрать Трамп, среди участников конференции создавалась ощущение, что Европе следует готовиться к худшему.

"Нам придется подождать, какой окажется на деле политика новой администрации в отношении Украины, Европы, НАТО, – заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. - Но, несомненно, нам придется перейти к" более тесной совместной работе в масштабах всего континента, добавил он.

Павел предупредил, что, какую бы сделку с Кремлем ни попытался заключить Трамп, "она, скорее всего, не будет отвечать нашим интересам и интересам Украины".

В среду состоялся телефонный разговор между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором также принял участие миллиардер Илон Маск, чья компания-производитель терминалов спутниковой связи Starlink сыграла ключевую роль в действиях ВСУ.

В Праге официальные лица согласились с тем, что Европа должна быть лучше подготовлена к необходимости самозащиты и разработке собственных вооружений. Тем не менее, при этом озвучивались опасения по поводу того, как сбалансировать высокие затраты на вооружение армий с растущим экономическим дефицитом в Европе и подозрениями, что администрация Трампа может ввести высокие таможенные тарифы на импорт из Европы.

По данным Международного института стратегических исследований (МИСИ), за последнее десятилетие европейские страны-члены НАТО увеличили расходы на национальную оборону на 50%. Более 23 из 32 членов НАТО сейчас тратят на оборону не менее 2% своего ВВП, в то время как по состоянию на 2021 год таких стран было всего шесть. Тем не менее, многие официальные лица на конференции заявили, что в ближайшие годы союзники должны перейти к показателям расходов в 3-4%.

По словам адмирала Бауэра, достичь порога в 2% помогли категоричные требования, озвученные Трампом во время его первого президентского срока, а также российская военная операция на Украине.

По результатам проведенного экспертами МИСИ исследования также были выявлены недостатки в потенциале Европы по оперативному производству достаточного количества боеприпасов и оружия.

Дуглас Буш, главный чиновник по закупкам армии США, назначенный уходящей администрацией Байдена, попытался немного успокоить собравшуюся в Праге разнервничавшуюся аудиторию. Впрочем, по его словам, США также с трудом достигают некоторых показателей в области производства оружия: планируется, что концу года американские производители выйдут на ежемесячный показатель до 55 тысяч снарядов для 155-миллиметровой артиллерии – что намного меньше запланированных год назад 80 тысяч.

Буш также признал, что приобретение и обслуживание машин для производства высококачественных снарядов заняло больше времени, чем ожидалось изначально. Однако, по словам чиновника, ежемесячное производство по-прежнему придерживается темпов, позволяющих к концу 2025 году выйти на показатель 100 тысяч снарядов, как и прогнозировалось ранее.

Тем не менее, отметив, что США используют компоненты, поставляющиеся из Польши, Франции и Германии, а также закупают ракеты для наплечной стрельбы в Швеции, Буш подчеркнул наличие "тесных связей" с Европой, которые будет трудно разорвать.

"Наши отношения с Европой не меняются с каждым новом президентом, это долгосрочная связь, – отметил Буш. – И это не изменится".