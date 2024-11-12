Российские и индонезийские корабли провели первые совместные учения

В первый день экипажи провели маневрирование и тренировку по связи, а также блокировали и освободили судно, захваченное условными террористами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024" прошли в Яванском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В Яванском море состоялось первое совместное военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024", - говорится в сообщении.

В первый день корабли отряда провели маневрирование и тренировку по связи, а также блокировали и освободили судно, захваченное условными террористами. Во второй день экипажи провели тренировки по борьбе с безэкипажными катерами с проведением стрельб из корабельного оружия. "После завершения стрельб проведены тренировки по спасению на море. Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты", - добавили на флоте.

С российской стороны в учениях участвовали корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний танкер "Печенга", а от Индонезии - фрегат "И Густи Нгурах Рай" и корвет "Френц Каисиепо".

В пресс-службе ТОФ добавили, что отряд кораблей после учений продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.