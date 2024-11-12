МО РФ: группировка "Юг" использует легкие вездеходы багги для снабжения передовой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Легкие автомобили высокой проходимости багги применяются бойцами группировки "Юг" для снабжения личного состава на передовой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Багги используется в качестве многоцелевого легкого скоростного транспорта с высокой проходимостью, который позволяет решать множество задач. Снабжение - доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам непосредственно на передний край. Оперативная доставка и высадка десанта, а также эвакуация раненых из зоны боевых действий. Благодаря своей скорости и проходимости они позволяют быстро достигать нужной точки и выполнять поставленную боевую задачу", - говорится в сообщении Минобороны.

Водитель багги с позывным Шахтер отметил, что частота поездок увеличилась с приближением зимы. "Ездим практически через день, каждый день. Подвоз продуктов нужен, БК, естественно. Плюс одежда бойцам, потому что холодает, надо переодевать всех", - сказал он.

Как подчеркнули в Минобороны, ключевым достоинством этого транспорта является высокая скорость и маневренность. "Бойцы на легких автомобилях имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела либо уклониться от FPV-беспилотника", - рассказали там.

Летом Минобороны сообщало, что более 2 тыс. багги было дополнительно поставлено ВС РФ в зону СВО.