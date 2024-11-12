Тяжелые БМП и БТР на базе Т-62 и Т-72 армия РФ применяет в зоне СВО

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Уголок Ситха"

Бойцы российских подразделений, участвующих в специальной военной операции, переделывают в полевых условиях танки Т-62 и Т-72 в тяжелые средства доставки пехоты.

Как правило, для таких целей приспосабливаются танки, у которых из-за боевых повреждений вышли из строя башни с вооружением и в дальнейшем были демонтированы.

Вместо них устанавливают солидных размеров мангалы с многослойной защитой. Например, на один из таких БТР, фотографии которого были размещены в телеграм-канале "Уголок Ситха", кроме стальных листов натянули ещё и стальную противодронную сеть.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Уголок Ситха"

На этой же бронемашине был установлен бульдозерный отвал БТУ-55 с электромагнитным противоминным тралом, он обеспечивает дополнительную защиту.

Также на крыше видна установленная система радиоэлектронной борьбы, которая существенно затрудняет наведение вражеских дронов-камикадзе.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Уголок Ситха"

Также вместо отвала можно установить еще тяжелые катковые тралы для проделывания прохода в минных полях и обеспечения работы движущихся на различной технике штурмовых подразделений.