ВКС России все чаще используют особый вид боеприпасов: управляемые планирующие бомбы "Гром-Э1", пишет The Telegraph. По дальности они втрое превосходят стандартные КАБы. Благодаря их дальности самолету удается остаться вне досягаемости ПВО.

ВКС России уже больше года обстреливают украинские войска мощными планирующими бомбами — ежедневно сбрасывая более сотни высокоточных управляемых крылатых боеприпасов.

Бомбы КАБ собираются из тяжелых неуправляемых бомб, к которым крепятся наскоро изготовленные планирующие модули. Некоторые их разновидности весят свыше трех тонн и могут пролететь на выдвижных крыльях до 40 километров и более — это позволяет истребителям-бомбардировщикам Су-30 и Су-34, которые их несут, оставаться вне досягаемости некоторых украинских ПВО.

Некоторых — но не всех. И это объясняет, почему ВКС России все чаще используют особый вид боеприпасов: управляемые планирующие бомбы, по дальности втрое превосходящие стандартные КАБы.

600-килограммовая управляемая бомба "Гром-Э1" имеет дальность до 120 километров. При запуске боеприпаса с максимального расстояния "Сушка" останется вне досягаемости большинства систем ПВО Украины — кроме самых лучших и самых редких вроде драгоценных "Пэтриотов" американского производства.

Возможно, расширенные бомбардировки "Громами" — ответ на недавнее развертывание украинскими ВВС бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16. Западные самолеты вооружены усовершенствованными ракетами средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) дальностью до 65 километров.

Первые F-16 (а всего их поставлено 85 истребителей) прибыли на Украину этим летом и совершили первый боевой вылет в конце августа. Один F-16 разбился во время первой же операции ПВО, в результате чего погиб и пилот. Однако каждый месяц прибывает все больше маневренных самолетов — вместе с обученными пилотами.

F-16 представляют серьезную угрозу для российских самолетов — но лишь в том случае, если смогут до них "дотянуться" своими лучшими ракетами. Осторожный российский пилот "Сушки" может выпустить "Гром-Э1" и вернуться, не дожидаясь того, как украинский пилот F-16 приблизится для запуска AMRAAM.

"Гром-Э1" — одна из тех областей, где Россия опережает Украину в воздушной гонке вооружений, развернувшейся над линией фронта. Конфликт длится уже 33 месяца, и ничто не предвещает его скорого окончания, хотя избранный президент США Дональд Трамп и обещал позвонить президенту Владимиру Путину и договориться об урегулировании.

Если у хуже вооруженных украинцев и есть какое-нибудь утешение, так это что российские запасы "Громов" могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство безмоторных КАБов, которые делаются на скорую руку, но неясно, удалось ли наладить мощности для штамповки гораздо более сложных устройств "Гром-Э1", которые, безусловно, намного дороже.

Украинцы отстреливаются собственными планирующими бомбами с электроприводом: французскими Hammer и новыми боеприпасами местного производства — их клонами. Эта новая бомба была впервые замечена под крылом бомбардировщика Су-24 ВВС Украины во время испытательного вылета еще в сентябре. И французский боеприпас, и его местный клон имеют расчетную дальность в районе 65 километров. Украина также получила от ВМС США JSOW — унифицированное средство поражения класса "воздух – поверхность", предназначенное для запуска вне зоны объектовой противовоздушной обороны.

Однако на этом расстоянии украинские самолеты все еще находятся в пределах досягаемости российских зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также "Сушек", вооруженных ракетами класса "воздух-воздух" "Вымпел" Р-77. И насколько ограничены российские поставки "Гром-Э1", настолько же ограничены и поставки "Хаммеров" в ВСУ. Париж может передать не более 50 бомб в месяц.

Вообще, в войне планирующих бомб, авиационных управляемых ракет, а также крылатых и баллистических ракет наметился значительный перевес в пользу России. Но это же верно для многих сторон украинского конфликта — и такие перекосы никогда не останавливали украинцев, которые продолжают сопротивляться.