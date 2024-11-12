Рассекретили облик новейшего китайского стратегического стелс-самолета H-20

Источник изображения: телеграм-канал Dambiev

Облик китайского конкурента американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, B-21 Raider - Xian H-20 впервые продемонстрировали в презентационном ролике Китайской корпорации авиационной промышленности - Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Как сообщает телеграм-канал Dambiev, это произошло в рамках подготовки к открывающемуся 12 ноября в Чжухае 14-го Международного аэрокосмического салона Airshow China-2024.

Четырехдвигательный самолет выполнен с широким использованием технологий стелс-технологий. Как предполагается, он способен совершать межконтинентальные полеты, нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение, в том числе с ядерными боевыми частями. То есть, выполнять те задачи, под которые оптимизированы упомянутые выше американские летательные аппараты.

Источник изображения: телеграм-канал Dambiev

О создании H-20 говорят уже около десяти лет, и похоже, работы находятся на финишной прямой. Не исключено, что уже в ближайшее время самый мощный пилотируемый самолет ВВС НОАК поднимется в небо. Это будет большим достижением китайской авиационной промышленности.

Лев Романов

Фото и видео: телеграм-канал Dambiev