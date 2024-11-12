Войти
Вестник Мордовии

Рассекретили облик новейшего китайского стратегического стелс-самолета H-20

92
0
0

Источник изображения: телеграм-канал Dambiev

Облик китайского конкурента американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, B-21 Raider - Xian H-20 впервые продемонстрировали в презентационном ролике Китайской корпорации авиационной промышленности - Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Как сообщает телеграм-канал Dambiev, это произошло в рамках подготовки к открывающемуся 12 ноября в Чжухае 14-го Международного аэрокосмического салона Airshow China-2024.



Четырехдвигательный самолет выполнен с широким использованием технологий стелс-технологий. Как предполагается, он способен совершать межконтинентальные полеты, нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение, в том числе с ядерными боевыми частями. То есть, выполнять те задачи, под которые оптимизированы упомянутые выше американские летательные аппараты.

Источник изображения: телеграм-канал Dambiev

О создании H-20 говорят уже около десяти лет, и похоже, работы находятся на финишной прямой. Не исключено, что уже в ближайшее время самый мощный пилотируемый самолет ВВС НОАК поднимется в небо. Это будет большим достижением китайской авиационной промышленности.

Лев Романов

Фото и видео: телеграм-канал Dambiev

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
AVIC
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения
  • 11.11 21:43
  • 5527
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 20:07
  • 1
«Независимая» Польша
  • 11.11 20:04
  • 1
"Можем делать больше". Чем живет украинская оборонная индустрия и что мешает ей расти (Hromadske, Украина)
  • 11.11 13:33
  • 4
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 09.11 12:11
  • 2
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 08.11 23:56
  • 3
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?