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ТАСС

19Digital: успехи РФ в СВО привели к фактическому разгрому НАТО

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Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

По данным портала, становится все более очевидной не только военная победа России, но также экономическая и дипломатическая

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Успехи России в ходе СВО ознаменовали собой фактический разгром более 30 ведущих борьбу с РФ государств, включая членов НАТО, поскольку их помощь Украине не оказала воздействия на ход конфликта. С такой оценкой выступил никарагуанский портал 19Digital.

По мнению авторов портала, поражение Украины фактически привело к провалу всей стратегии НАТО против России. США вскоре потерпят еще одну неудачу во внешней политике, как это было ранее в Сирии и Афганистане. По оценкам издания, дальнейшее участие Украины в конфликте с РФ будет только ослаблять переговорные позиции Киева, поэтому "чем раньше дело дойдет до переговоров, тем менее суровым [для Украины] будет конечный результат".

Портал добавил, что в результате успеха в СВО Россия "силой остановила продвижение НАТО на восточном фронте". Военный блок не смог достигнуть своих целей - окружить Россию, нанести ей поражение и добиться ее ослабления, чтобы превратить в региональную державу.

Издание также отметило, что становится все более очевидной не только военная победа России, но также экономическая и дипломатическая. В этой связи, считает 19Digital, Западу не следует ждать никаких жестов доброй воли со стороны Москвы, поскольку российское руководство больше не доверяет американским и европейским властям.

В сентябре президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине. Российские власти также неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Никарагуа
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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